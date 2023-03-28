Частка російської сирої нафти на європейському ринку скоротилась до 4% – статистика
У січні 2022 року ця цифра складала 28-31%
З початку 2022 року імпорт нафти до ЄС зазнав серйозних змін. Про це зазначає Eurostat.
На цей момент, США стали найбільшими постачальниками нафти до ЄС. Вони імпортують 18% від загальної кількості. Росія ж «пасе задніх». Частка російської нафти скоротилася до 4%, коли до повномасштабного вторгнення складала 28-31%.
Тоді ж другими за кількістю імпортованої нафти були США – вони постачали 10-13% від загальної кількості.
Проте, варто зазначити, що частка російської нафти в імпорті до ЄС скоротилася не відразу. У лютому та березні 2022 року вона складала 30-33% від загальної кількості, і лише у квітні пішла на спад.
Серед інших важливих постачальників нафти до ЄС відзначають Норвегію, Казахстан, Ірак, Лівію та Великобританію.
Нагадаємо, що російська влада заявила про падіння нафтогазових доходів РФ на 50%.
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