У Росії знищили польські яблука на 70 тисяч євро



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Вантажівки з польськими яблуками в’їхали на територію Росії з Білорусі

Співробітники Псковської митниці у взаємодії зі співробітниками ФСБ Росії і Россільгоспнагляду затримали дев’ять фур із понад сотнею тонн яблук із Польщі.

Як повідомляє Польське радіо, ціна яблук, що підпадають під російське ембарго, становила 70 тисяч євро. Вся партія фруктів була знищена.

За повідомленням естонського порталу err.ee, фури з яблуками в’їхали на територію Росії з Білорусі. Обидві країни створюють Митний союз, тому немає прикордонних перевірок.

Росіяни, які давно скаржилися на те, що білоруси перевозять до Росії товари, що підпадають під кремлівське ембарго з 2015 року, дедалі частіше використовують мобільні митні бригади в різних частинах країни.

Водії фур з яблуками підтвердили, що фрукти походять із Польщі. Яблука утилізували.