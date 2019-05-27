  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії знищили польські яблука на 70 тисяч євро

    • Розсилка
    У Росії знищили польські яблука на 70 тисяч євро

    Вантажівки з польськими яблуками в’їхали на територію Росії з Білорусі

    Співробітники Псковської митниці у взаємодії зі співробітниками ФСБ Росії і Россільгоспнагляду затримали дев’ять фур із понад сотнею тонн яблук із Польщі.

    Як повідомляє Польське радіо, ціна яблук, що підпадають під російське ембарго, становила 70 тисяч євро. Вся партія фруктів була знищена.

    За повідомленням естонського порталу err.ee, фури з яблуками в’їхали на територію Росії з Білорусі. Обидві країни створюють Митний союз, тому немає прикордонних перевірок.

    Росіяни, які давно скаржилися на те, що білоруси перевозять до Росії товари, що підпадають під кремлівське ембарго з 2015 року, дедалі частіше використовують мобільні митні бригади в різних частинах країни.

    Водії фур з яблуками підтвердили, що фрукти походять із Польщі. Яблука утилізували.

    Росія Польща ФСБ ембарго продукти вантажівки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ