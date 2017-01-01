У російському МВС уточнили кількість загиблих від наїзду автобусу у Москві

Двох жертв ДТП в переході московського метро пок не упізнали

За уточненими даними, внаслідок в’їзду рейсового автобусу в підземний пішохідний перехід у Москві загинули чотири людини. Як повідомляє «Радіо Свобода», про це заявив начальник прес-служби управління МВС Росії в Москві Юрій Тітов. [GALLERY_BLOCK] «Сьогодні о 14:46 на Кутузовському проспекті сталося ДТП. Водій



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Двох жертв ДТП в переході московського метро пок не упізнали

За уточненими даними, внаслідок в’їзду рейсового автобусу в підземний пішохідний перехід у Москві загинули чотири людини.

Як повідомляє «Радіо Свобода», про це заявив начальник прес-служби управління МВС Росії в Москві Юрій Тітов.

«Сьогодні о 14:46 на Кутузовському проспекті сталося ДТП. Водій автобуса, почавши рух, змінив траєкторію, у результаті чого стався з'їзд транспортного засобу в підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, чотири людини від отриманих травм померли, дев'ять людей постраждали», – йдеться в повідомленні.

У той же час, у департаменті охорони здоров’я Москви повідомили про чотирьох загиблих і 11 постраждалих.

Крім того зазначається, шо список загиблих і постраждалих в аварії біля метро «Слов'янський бульвар» опублікували на офіційному порталі мера Москви.

Згідно з опублікованим списком, загинули четверо людей, з них двоє не упізнані, потерпілими значаться 11 осіб, серед них один неповнолітній.



