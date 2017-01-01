У СБУ розповіли, скільки співробітників працює в спецслужбі

В СБУ зараз працюють близько 29 тис. осіб

В штат Служби безпеки України зараз входить близько 29 тис. співробітників. Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «Прямий». «Нам приписують певну роботу, яка робиться ким-то за територією України. Ми цього не робимо. Можу сказати, що ми ще не робимо. Ми не ведемо роботу і не



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В СБУ зараз працюють близько 29 тис. осіб

В штат Служби безпеки України зараз входить близько 29 тис. співробітників.

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «Прямий».

«Нам приписують певну роботу, яка робиться ким-то за територією України. Ми цього не робимо. Можу сказати, що ми ще не робимо. Ми не ведемо роботу і не співпрацюємо з дітьми. Про це теж часто говорять, що СБУ вербує. Особливо такі чутки поширюють на лінії розмежування на Донбасі», - зазначив він.

Тандіт заявив, що в СБУ зараз працюють близько 29 тис. чоловік.

«Нас зараз близько 29 тисяч, діючих співробітників СБУ. І можу сказати, що роботи дуже багато», - розповів він.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили відомого виробника одягу на фінансуванні терористичної організації «ЛНР».

Слідчі СБУ провели низку санкціонованих обшуків в офісах та складських приміщеннях комерсантів у Київській, Харківській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях, під час яких правоохоронці виявили документацію та значну кількість готової до реалізації продукції.

«Аналіз вилучених матеріалів та документів підтверджує факт виробництва продукції саме на виробничих потужностях, розміщених на тимчасово окупованій території Луганщини. Співробітники спецслужби встановили, що надалі товар транспортували через неконтрольовану ділянку українського кордону на територію Російської Федерації. Ділки підробляли документи щодо виготовлення продукції нібито на території РФ та інших країн і на їх підставі ввозили товар через митний кордон України для реалізації», - інформують у СБУ.