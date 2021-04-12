Понад 80 млн грн. СБУ викрила керівництво «Сумиобленерго» на корупції

У межах кримінального провадження накладено арешти на рахунки підрядних організацій

Керівництво «Сумиобленерго» мало здійснити відновлення енергетичної системи регіону, проте кошти вивели в тінь, повідомили в СБУ

Служба безпеки України задокументувала корупційні схеми, організовані керівництвом АТ «Сумиобленерго», повідомляє пресцентр СБУ.

«Топменеджмент підприємства з державною часткою вивів у тінь понад 80 млн грн», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними досудового розслідування, керівництво компанії у межах інвестиційної програми мало здійснити реконструкцію і відновлення енергетичної системи регіону. Регламент робіт було врегульовано відповідними державними документами контролюючих органів.

Втім, за висновками ініційованих СБ України перевірок встановлено, що організатори фактично не виконали 60% передбачених робіт. Кошти за нібито їх виконання перерахували на рахунки афілійованих комерційних структур. У такий спосіб з активів підприємства було незаконно виведено понад 80 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби також задокументували, що протягом 2017-2020 років посадовці акціонерного товариства провели низку операцій з купівлі-продажу так званих «сміттєвих» цінних паперів. Перевіряється інформація, що через цю оборудку топменеджмент вивів прибутки компанії на понад 195 млн грн через підконтрольні комерційні структури.

Наразі СБУ ініціювала перевірку інформації про те, що збитки від оборудок менеджменту «компенсувались» за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

Під час проведення обшуків у робочих кабінетах службовців та в офісах афілійованих структур правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України накладено арешти на рахунки підрядних організацій.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних осіб і повернення незаконно розтрачених коштів АТ «Сумиобленерго».

Заходи із викриття оборудок проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Сумській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.