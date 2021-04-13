Справа про розкрадання 8 млн грн на ремонті судна. Оголошено підозру п’ятьом особам

Було вкрадено понад 8 млн грн, отриманих з бюджету на ремонт річкового судна «Маяк»

У заволодінні бюджетними коштами підозрюються колишні керівники Державної установи «Держгідрографія» та підрядники

Подільською окружною прокуратурою Києва в межах провадження щодо розкрадання коштів, виділених на ремонт річкових суден, повідомлено про підозру п’ятому фігуранту – колишньому начальнику Державної установи «Держгідрографія». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2018 році між ДУ «Держгідрографія» та підрядною компанією був укладений договір на проведення робіт з ремонту річкових суден на майже 16 млн грн.

Керівники державної установи, вступивши у змову з підрядником, шляхом усунення від роботи не підконтрольних їм голови та членів тендерного комітету Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії», забезпечили йому перемогу у тендері.

Після цього з приватним підприємством було безпідставно укладено додаткову угоду, якою без обґрунтування змінено умови оплати робіт, та перераховано бюджетні кошти без фактичного виконання вказаних робіт.

Як наслідок, понад 8 млн грн, отриманих з бюджету на ремонт річкового судна «Маяк», директором підрядної компанії були перераховані на рахунки фіктивних підприємств та у подальшому розподілені між учасниками злочину.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ДУ «Держгідрографія» завдано збитків на загальну суму понад 8,1 млн грн.

Раніше у даному провадженні повідомлено про підозру ще чотирьом учасникам схеми – заступнику начальника Державної установи «Держгідрографія», директору підрядної організації – переможцю тендера, ексначальнику філії ДУ «Дніпровський район Держгідрографії» та фізичній особі – співорганізатору злочину.

Крім того, слідством встановлено додаткові епізоди заволодіння бюджетними коштами даною групою осіб, яким буде надана оцінка у ході подальшого розслідування. Досліджується причетність до вказаного злочину інших керівників державної установи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ НП у Києві за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.