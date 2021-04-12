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    Співробітник СБУ вимагав $50 тис. за записи про «вбивство нардепа»

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    СБУ викрила власного співробітника: вимагав хабар у $50 тис. - Співробітник СБУ вимагав $50 тис. за записи про «вбивство нардепа»
    СБУ викрила власного співробітника: вимагав хабар у $50 тис.

    «Компромат» містив розмови з директором та начальником служби безпеки однієї з комерційних структур щодо нібито збору даних про народного депутата України.

    Служба безпеки України заявила про викриття співробітника у вимаганні $50 тисяч від громадянина. У вчиненні злочину підозрюють співробітника Управління СБУ в Одеській області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Як розповіли в СБУ, слідство вважає, що співробітник в 2020 році погрожував громадянину оприлюдненням «компрометуючих» аудіозаписів. За нерозголошення «компромату» співробітник СБУ, за даними спецслужби, вимагав $50 тисяч.

    Однак шантаж вівся не напряму, а через виконавця.

    «Компромат» містив розмови з директором та начальником служби безпеки однієї з комерційних структур щодо нібито збору даних про народного депутата України.

    «Також, ці записи містили змонтовані розмови про нібито вбивство народного обранця. За нерозголошення цієї інформації у ЗМІ, організатор вимагав $50 тисяч. Він забезпечив виконавців незареєстрованим номером телефону для конспірації та проконсультував їх, як поводитися у разі виклику до правоохоронних органів», – зазначили у спецслужбі.

    Тепер працівника СБУ підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу, тобто вимагання та придбання та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.

    Теги: ЗМІ СБУ вбивство
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