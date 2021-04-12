Співробітник СБУ вимагав $50 тис. за записи про «вбивство нардепа»

«Компромат» містив розмови з директором та начальником служби безпеки однієї з комерційних структур щодо нібито збору даних про народного депутата України.

Служба безпеки України заявила про викриття співробітника у вимаганні $50 тисяч від громадянина. У вчиненні злочину підозрюють співробітника Управління СБУ в Одеській області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як розповіли в СБУ, слідство вважає, що співробітник в 2020 році погрожував громадянину оприлюдненням «компрометуючих» аудіозаписів. За нерозголошення «компромату» співробітник СБУ, за даними спецслужби, вимагав $50 тисяч.

Однак шантаж вівся не напряму, а через виконавця.

«Компромат» містив розмови з директором та начальником служби безпеки однієї з комерційних структур щодо нібито збору даних про народного депутата України.

«Також, ці записи містили змонтовані розмови про нібито вбивство народного обранця. За нерозголошення цієї інформації у ЗМІ, організатор вимагав $50 тисяч. Він забезпечив виконавців незареєстрованим номером телефону для конспірації та проконсультував їх, як поводитися у разі виклику до правоохоронних органів», – зазначили у спецслужбі.

Тепер працівника СБУ підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу, тобто вимагання та придбання та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.