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    У Сенаті вимагають розслідувати зв’язки кампанії Клінтон з Україною

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    Мін&rsquo;юст США ще не поінформував Конгрес&nbsp; про те, чи розпочав він розслідування зв&rsquo;язків та співпраці між урядом України й особами, пов&rsquo;язаними з кампанією Гілларі Клінтон - У Сенаті вимагають розслідувати зв’язки кампанії Клінтон з Україною
    Мін’юст США ще не поінформував Конгрес  про те, чи розпочав він розслідування зв’язків та співпраці між урядом України й особами, пов’язаними з кампанією Гілларі Клінтон

    Сенатори висловили сумнів, що попередні розслідування у США сповна вивчили питання можливого іноземного втручання у виборчу кампанію

    Члени Сенату закликали генеральну прокуратуру США розслідувати можливий зв’язок між виборчою кампанією Гілларі Клінтон у 2016 році та Україною.

    Про це йдеться у листі на ім’я генпрокурора США від голови юридичного комітету Сенату США Чака Ґраслі та очільника комітету з питань національної безпеки й урядових справ Рона Джонсона.

    «Мін’юст іще не поінформував Конгрес і громадськість про те, чи розпочав він розслідування зв’язків та співпраці між урядом України й особами, пов’язаними з кампанією Гілларі Клінтон чи Національного демократичного комітету», - зазначається у документі, оприлюдненому 30 вересня.

    Автори листа висловили сумнів, що попередні розслідування генпрокуратури й мін’юсту сповна вивчили питання можливого іноземного втручання у виборчу кампанію.

    Надати відповіді на поставлені у листі запитання сенатори просять не пізніше 14 жовтня.

    «Ми сподіваємося, що ваша письмова відповідь та більшість наданих документів будуть не засекреченими», - зауважується у листі.

    До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

    Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

    За інформацією The New York Times, Трамп намагався шукати докази втручання України у вибори в США.

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