У Сенаті США пообіцяли поставити на голосування питання про імпічмент Трампу
Якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту США, далі справу відправляють на розгляд Сенату
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.
Про це повідомляє CNBC.
«Наскільки довго це буде, це вже інша справа. Однак у мене не буде іншого вибору, ніж підняти це питання, ґрунтуючись на правилах Сенату про імпічмент», - сказав Макконнелл.
Відповідно до правил процедури імпічменту, якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту США, далі справу відправляють на розгляд Сенату.
Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.
Також озвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.
Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.
Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.