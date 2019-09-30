У Сенаті США пообіцяли поставити на голосування питання про імпічмент Трампу



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27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту Трампу

Якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту США, далі справу відправляють на розгляд Сенату

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

Про це повідомляє CNBC.

«Наскільки довго це буде, це вже інша справа. Однак у мене не буде іншого вибору, ніж підняти це питання, ґрунтуючись на правилах Сенату про імпічмент», - сказав Макконнелл.

Відповідно до правил процедури імпічменту, якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту США, далі справу відправляють на розгляд Сенату.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також озвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.