Трамп намагався шукати докази втручання України у вибори в США, – The New York Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Президент і його особистий адвокат Руді Джуліані проводили стосовно України «тіньову зовнішню політику» – NYT

Президент США Дональд Трамп і його особистий адвокат Руді Джуліані намагалися шукати докази втручання України у президентські вибори 2016 року, всупереч висновкам американських спецслужб і Міністерства юстиції про причетність до цього Росії.

«Президент США Дональд Трамп і його особистий адвокат Руді Джуліані проводили стосовно України «тіньову зовнішню політику», яка розгорнулася довкола трьох виборів – президентських в Україні цього року та виборів у США в 2016 і 2020 роках. Незважаючи на висновки спецслужб США та Міністерства юстиції.., Трамп був схильний шукати докази того, що втручання пов’язане з Україною», – йдеться у матеріалі The New York Times.

Президент Сполучених Штатів був прихильником «теорії змови», яка припускала, що ворожі до нього сили могли сховати зниклі електронні листи його суперниці, демократки Гілларі Клінтон, саме в Україні. Нині у причетності до атаки на сервери Демократичної партії у 2016 році підозрюють пов’язаних із Кремлем хакерів Fancy Bear.

Трамп цікавився діяльністю Байденів в Україні та оприлюдненням під час кампанії 2016 року компромату на голову його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

Демократ Джо Байден може стати головним конкурентом Трампа на виборах 2020 року, його син Хантер входив до складу наглядової ради компанії Burisma ексміністра екології Миколи Злочевського. Американський політтехнолог Пол Манафорт свого часу працював на експрезидента-втікача Віктора Януковича та фігурував у скандалі з «чорною бухгалтерією» його партії.

За підтримки президента Дональда Трампа його адвокат намагався звинуватити Байдена у неправомірній діяльності, у той час як він та його колеги, які працювали з ним в Україні, переслідували власні особисті інтереси, пише видання.

Джуліані був переконаний у тому, що матеріали про Манафорта були підроблені та поширені критиками Трампа з метою саботажу його виборчої кампанії, а згодом були використані для стимулювання розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори-2016.

Під час липневої розмови з українським колегою Володимиром Зеленським президент США просив його співпрацювати з міністром юстиції і генеральним прокурором Сполучених Штатів Вільямом Барром з низки питань. Оприлюднення змісту розмови стало підставою для підготовки демократами процедури імпічменту Трампа.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

Президент США Дональд Трамп вважає, що заява українського лідера Володимира Зеленського під час саміту ООН має покласти край роздутому демократами «телефонному» скандалу.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський дискредитував себе в очах демократів і знецінився як парламентер в очах президента США Дональда Трампа.