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    У середу спека піде з України (карта)

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    У середу спека піде з України (карта)

    За даними синоптика Наталки Діденко, в Україні буде +23+29 градусів, а немилосердні +30+36 градусів охоплять Францію та Німеччину

    У середу, 26 червня, спека піде з України, стовпчик термометра опуститься до +23+29 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «А оці немилосердні +30+36 градусів охоплять Францію, Німеччину, ну, й все, що ви бачите на карті насиченого бордового і бузкового кольорів», - зазначила Діденко.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Але у неділю, 23 червня, в Україні ще триватиме спека, зауважила синоптик.

    Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Заході, на Вінниччині, місцями на Півночі.

    На решті території буде сухо.

    У Києві неділя - спекотна, за +30 градусів. Дощ з грозою завтра можливий пізнім вечором.

    «Зміна повітряної маси на свіжішу наступного тижня принесе певні коливання нашим організмам - не лякайтеся, просто майте на увазі», - попередила Діденко.

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