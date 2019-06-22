У середу спека піде з України (карта)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними синоптика Наталки Діденко, в Україні буде +23+29 градусів, а немилосердні +30+36 градусів охоплять Францію та Німеччину

У середу, 26 червня, спека піде з України, стовпчик термометра опуститься до +23+29 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«А оці немилосердні +30+36 градусів охоплять Францію, Німеччину, ну, й все, що ви бачите на карті насиченого бордового і бузкового кольорів», - зазначила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Але у неділю, 23 червня, в Україні ще триватиме спека, зауважила синоптик.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Заході, на Вінниччині, місцями на Півночі.

На решті території буде сухо.

У Києві неділя - спекотна, за +30 градусів. Дощ з грозою завтра можливий пізнім вечором.

«Зміна повітряної маси на свіжішу наступного тижня принесе певні коливання нашим організмам - не лякайтеся, просто майте на увазі», - попередила Діденко.