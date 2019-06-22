У середу спека піде з України (карта)
За даними синоптика Наталки Діденко, в Україні буде +23+29 градусів, а немилосердні +30+36 градусів охоплять Францію та Німеччину
У середу, 26 червня, спека піде з України, стовпчик термометра опуститься до +23+29 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
«А оці немилосердні +30+36 градусів охоплять Францію, Німеччину, ну, й все, що ви бачите на карті насиченого бордового і бузкового кольорів», - зазначила Діденко.
Але у неділю, 23 червня, в Україні ще триватиме спека, зауважила синоптик.
Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Заході, на Вінниччині, місцями на Півночі.
На решті території буде сухо.
У Києві неділя - спекотна, за +30 градусів. Дощ з грозою завтра можливий пізнім вечором.
«Зміна повітряної маси на свіжішу наступного тижня принесе певні коливання нашим організмам - не лякайтеся, просто майте на увазі», - попередила Діденко.