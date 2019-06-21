Вихідними в Україні триватиме сильна спека: повітря розпечеться до +36°C



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За даними синоптика Наталки Діденко, дощі з грозами пройдуть у західній частині, до них приєднаються Вінниччина та Житомирщина. Під час гроз можливі сильні зливи, шквали та град

Вихідними в Україні триватиме сильна спека. Протягом дня повітря розпечеться від +31 до +36 градусів. У західних областях очікується від +28 до +32 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західній частині, до них приєднаються Вінниччина та Житомирщина. Під час гроз можливі сильні зливи, шквали та град», - зазначила синоптик.

На решті території буде сухо та сонячно, додала Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві 22-23 червня очікується сильна спека, +32+34 градуси. Опади в столиці малоймовірні, лише аж ввечері в неділю пройде дощ з грозою.

«Беріть великий запас води у машину, котів та собак обмахуйте та змочуйте, одежу одягайте вільну, білизну ховайте під одежею, а не навпаки, з повагою до оточуючих, бо колір та бренди нижньої білизни - від троєщинського чи справжнього "армані" до рідного "ярослава" часто опиняються на чужих хммм... попереках просто перед очима. Поважаємо природу, сезонні прикмети, себе та один одного», - пише Діденко

Синоптик зазначає, що спека спаде 25-26 червня.