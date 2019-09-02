У серпні аеропорт «Львів» збільшив пасажиропотік на 31,4% до 252 тис. пасажирів



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Кількість рейсів за вказаний період зросла на 23,6% до 1 942 рейсів (міжнародних - 1 700, внутрішніх - 242)

У серпні 2019 року міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького (Львів) збільшив пасажиропотік на 31,4%, або на 60,2 тис. пасажирів до 251,8 тис. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться в повідомленні аеропорту.

На міжнародних напрямках пасажиропотік збільшено на 37,6% до 233,2 тис. пасажирів, при цьому на внутрішніх скоротився на 15,8% до 18,6 тис. пасажирів.

Кількість рейсів за вказаний період зросла на 23,6% до 1 942 рейсів (міжнародних - 1 700, внутрішніх - 242).

У січні-серпні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року кількість рейсів збільшилася на 24,3% до 12 499.

При цьому за 8 місяців поточного року пасажиропотік зріс на 40%, або на 408,8 тис. пасажирів до 1,445 млн пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Як повідомлялось, в 2018 році міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького збільшив пасажиропотік на 48%, або 518,7 тис. пасажирів до 1 598,7 тис. порівняно з 2017 роком.

Аеропорт розташований у 6 км від центру Львова на північний захід на території міста.

Пропускна спроможність аеропорту «Львів» досягає 2 тис. пасажирів на годину, він здатний обслуговувати літаки класу D і здійснювати до 20 літако-вильотів на годину.