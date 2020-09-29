В Україні нова схема відмивання коштів. Нацбанк попередив громадян, як не загриміти за грати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахраї вербують власників банківських рахунків для відмивання коштів

Шахраї вербують грошових мулів, або дропів: це люди, які допомагають злочинцям «відмивати» нелегальні кошти

Останнім часом українці отримують пропозиції щодо роботи, яка пов’язана з переказом платежів, однак це може бути схемою відмивання коштів, внаслідок чого можна потрапити за грати.

Про наслідки такої «роботи» попереджає Національний банк.

«Через карантин багато українців залишилися без роботи та шукають нові пропозиції на ринку праці. Проте ми не радимо приставати на першу ліпшу пропозицію заробітку, навіть якщо вона виглядає дуже привабливою», - радить регулятор.

За даними НБУ, останнім часом компанії часто публікують оголошення з пропозиціями віддаленої роботи та гідної оплати. При цьому досвід необов’язковий, проте потрібно мати банківський рахунок, а також приймати та переказувати платежі.

«Подібні оголошення мають вас насторожити. Адже так шахраї вербують грошових мулів, або дропів. Це люди, які допомагають злочинцям «відмивати» нелегальні кошти, отримані через: торгівлю наркотиками та людьми, крадіжки з платіжних карток», - зазначає Нацбанк.

Регулятор радить українцям бути обережними та чесними, і шукати іншу пропозицію від гідного роботодавця.

«Ця діяльність – незаконна, за неї можна потрапити за грати. Просять перераховувати гроші через власний рахунок? Скажіть #ШахрайГудбай», - наголошують у НБУ.

Дропи або «грошові мули» – це люди, які допомагають злочинцям відмивати нелегально отримані гроші, дозволяючи використовувати свої банківські картки в якості «транзитних» для незаконних коштів. Через рахунки дропів проводяться як гроші, здобуті в результаті кіберзлочинів, тобто вкрадені з рахунків юридичних і фізичних осіб в результаті фішингу або вішингу, так і гроші, здобуті шляхом торгівлі наркотиками, людьми або іншими злочинними способами.