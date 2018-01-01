Стрілянина в Лос-Анджелесі: в результаті нападу на школу постраждали п’ятеро людей

До сих пір невідомо, чи вчилася 12-річна нападаюча в цьому навчальному закладі

П'ятеро людей отримали поранення внаслідок стрілянини в середній школі Лос-Анджелеса, яку відкрила в четвер 12-річна дівчинка. Про це повідомляє Los Angeles Times. «12-річна дівчина опинилася за гратами у четвер після стрілянини у класі середньої школи Лос-Анджелеса, під час якої постраждали п’ятеро людей, у тому числі 15-річний



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До сих пір невідомо, чи вчилася 12-річна нападаюча в цьому навчальному закладі

П'ятеро людей отримали поранення внаслідок стрілянини в середній школі Лос-Анджелеса, яку відкрила в четвер 12-річна дівчинка. Про це повідомляє Los Angeles Times.

«12-річна дівчина опинилася за гратами у четвер після стрілянини у класі середньої школи Лос-Анджелеса, під час якої постраждали п’ятеро людей, у тому числі 15-річний хлопець, який отримав поранення в голову, але, як очікується, буде житии», — йдеться в повідомленні.

Поки залишаються невідомими багато деталей інциденту, в тому числі причини і мотиви стрілка-учениці. Представники місцевої влади поінформували лише про тяжкість поранень, які отримали постраждалі.

Відомо, що хлопець, який отримав поранення голови, знаходиться в критичному, але стабільному стані. Крім того, 15-річна дівчина отримала кулю в зап'ясток. Її стан лікарі характеризують як стабільний. Обидві названі жертви є учнями цієї школи.

Ще троє людей отримали поранення осколками, повідомили у місцевому управлінні пожежно-рятувальної служби. Їх вік складав від 11 до 30 років.

У той же час, до сих пір невідомо, чи вчилася 12-річна нападаюча в цьому навчальному закладі.