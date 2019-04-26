У Шрі-Ланці силовики атакували місце, де виготовляли бомби для смертників



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Група невідомих осіб відкрила вогонь по представниках сил безпеки, котрі здійснювали заходи з пошуку терористів Фото: AFP

Поліція Шрі-Ланки виявила фабрику з виробництва вибухівки, після чого сталася перестрілка

Кілька вибухів пролунали в п’ятницю, 26 квітня, у Шрі-Ланці, де проходить антитерористична операція силовиків.

За даними Devdiscourse, вибухи супроводжувалися перестрілкою в місті Ампара Сантхамаруту. Там група невідомих осіб відкрила вогонь по представниках сил безпеки, котрі здійснювали заходи з пошуку терористів.

Зі слів військового представника, на якого посилається видання, подробиць щодо жертв цих подій із місця іще не надходило.

Разом із тим Evening Standard повідомляє про те, що поліція виявила фабрику з виробництва вибухівки, після чого й сталася перестрілка. За неофіційними даними, йдеться про місце, де могли бути виготовлені жилети шахідів, котрі терористи-самогубці задіювали для здійснення терактів у храмах і готелях в неділю, 21 квітня.

Нагадаємо, під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

Джерело: ТСН