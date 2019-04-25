На Шрі-Ланці уточнили кількість загиблих: жертвами терактів стали 253 людини



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Багато тіл були жахливо спотворені, через що їх порахували двічі

Кількість загиблих під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки була переглянута: за даними влади, унаслідок атаки на острові загинуло не 359 людей, а 253 особи.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Шрі-Ланки, передає BBC.

Раніше в уряді Шрі-Ланки та у поліції заявляли про щонайменше 359-х загиблих внаслідок вибухів.

У відомстві зазначили, що наприкінці цього дня медичні експерти завершили усі розтини та аналізи ДНК і дійшли висновку, що «деякі» жертви терактів були пораховані більше одного разу.

«Багато тіл були жахливо спотворені, через що їх порахували двічі», — йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, що вранці 25 квітня на пустирі за приміщенням суду міста Пугода у Шрі-Ланці стався новий вибух.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.