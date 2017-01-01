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    У штабі АТО розповіли, де 20 грудня загинув боєць

    Четверо українських воїнів зазнали поранень поблизу шахти Бутівка
    У зоні проведення антитерористичної операції 20 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. На жаль, вчора об 11-тій годині внаслідок ворожих обстрілів українських підрозділів біля Кам'янки загинув один наш військовослужбовець. Ще
    • 21 Грудня, 13:31
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    Четверо українських воїнів зазнали поранень поблизу шахти Бутівка

    У зоні проведення антитерористичної операції 20 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще четверо отримали поранення.

    Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

    На жаль, вчора об 11-тій годині внаслідок ворожих обстрілів українських підрозділів біля Кам'янки загинув один наш військовослужбовець. Ще четверо українських воїнів зазнали поранень поблизу шахти Бутівка, – сказав полковник.

    За його словами, поранених оперативно доставили до госпіталів, де їм надають медичну допомогу.

    Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим тиші.

    Як відомо, напередодні у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.

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