У штабі АТО розповіли, де 20 грудня загинув боєць
- 21 Грудня, 13:31
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Четверо українських воїнів зазнали поранень поблизу шахти Бутівка
У зоні проведення антитерористичної операції 20 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще четверо отримали поранення.
Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
На жаль, вчора об 11-тій годині внаслідок ворожих обстрілів українських підрозділів біля Кам'янки загинув один наш військовослужбовець. Ще четверо українських воїнів зазнали поранень поблизу шахти Бутівка, – сказав полковник.
За його словами, поранених оперативно доставили до госпіталів, де їм надають медичну допомогу.
Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим тиші.
Як відомо, напередодні у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.