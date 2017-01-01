У штабі АТО розповіли, де 20 грудня загинув боєць

Четверо українських воїнів зазнали поранень поблизу шахти Бутівка

У зоні проведення антитерористичної операції 20 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. На жаль, вчора об 11-тій годині внаслідок ворожих обстрілів українських підрозділів біля Кам'янки загинув один наш військовослужбовець. Ще