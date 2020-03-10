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    У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про закінчення бою під Донецьком і підтвердили втрати

    • Розсилка
    У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про закінчення бою під Донецьком і підтвердили втрати

    Зазначається, що бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ із протитанкового ракетного комплексу

    Бойовики обстріляли військовий вантажний автомобіль у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 10 березня, є втрати серед українських військовослужбовців. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.

    Зазначається, що бойовики обстріляли автомобіль із протитанкового ракетного комплексу.

    Внаслідок влучення протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників.

    Також повідомляється, що бойовики вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, мінометів калібрів 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

    Обстріли велися в Донецькому напрямку.

    Зараз бій закінчився.

    Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали адекватну відповідь.

    Ситуація контролюється.

    Втрати противника уточнюються.

    Раніше повідомлялось про бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ були поранені в одному з розвідбатів

    Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

    Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна автомобіль Операція Об’єднаних сил озброєння
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