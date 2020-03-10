У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про закінчення бою під Донецьком і підтвердили втрати
Зазначається, що бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ із протитанкового ракетного комплексу
Бойовики обстріляли військовий вантажний автомобіль у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 10 березня, є втрати серед українських військовослужбовців. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.
Зазначається, що бойовики обстріляли автомобіль із протитанкового ракетного комплексу.
Внаслідок влучення протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників.
Також повідомляється, що бойовики вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, мінометів калібрів 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Обстріли велися в Донецькому напрямку.
Зараз бій закінчився.
Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали адекватну відповідь.
Ситуація контролюється.
Втрати противника уточнюються.
Раніше повідомлялось про бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ були поранені в одному з розвідбатів
Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.
Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.