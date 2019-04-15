У штабі Порошенка з'ясували, хто розмістив скандальні борди «Кінець»



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14 квітня почали з'являтися рекламні білборди у стилістиці виборчої кампанії Порошенка з написом «Кінець»

Провокаційні білборди у стилі кампанії Порошенка належать фірмі, пов'язаній з Коломойським

У передвиборчому штабі кандидата на пост президента Петра Порошенка з'ясували, що власником бордів із зображенням глави держави і написом «Кінець» є компанія «Довіра аутдор», яка у свою чергу належить групі «Приват» Ігоря Коломойського.

Про це заявив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв під час брифінгу у понеділок, повідомляє Укрінформ.

«Поліція заявила, що вона зніматиме, всі борди, тому що на них немає вихідних даних про замовника... Вихідних даних немає, але ж сліди завжди залишаються. І кожен борд, кожна площина має свого власника: кожен борд як носій реклами повинен містити інформацію про назву компанії, якій він належить. І назва цієї компанії, як мене поінформували наші фахівці з питань реклами, - «Довіра аутдор». Далі ви робите кілька кліків для того, щоб зрозуміти структуру власності та кінцевого бенефіціара. Я не дуже люблю цим займатися - мені допоміг у цьому сайт Цензор, у них є розділ «Бізнес цензор», який ще минулого року опублікував таку статтю «Кто за щитами”... І тут є табличка, де є всі оператори (зовнішньої реклами), і я читаю: «Довіра аутдор», власник - група «Приват», Ігор Коломойський», - пояснив Медведєв.

Раніше в Адміністрації президента заявили, що команда Порошенка не має стосунку до зазначених бордів.

«Та ви смієтесь? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємось обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним», - сказав завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко.

Нагадаємо:у різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом «Кінець».

Напередодні в Україні з’явилися білборди та газети із зображенням Петра Порошенка та Володимира Путіна і написом «21 квітня. вирішальний вибір». У штабі Порошенка пояснили, що вони не мали на меті порівнювати Зеленського з Путіним, а натякнути – що Україні потрібен сильний президент.

За даними поліції, ця зовнішня реклама була розміщена з порушенням законодавства, оскільки не містить інформації про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, і замовника цих матеріалів.

У поліції запевнили, що ці провокаційні білборди будуть демонтовані.