Замість Зеленського на теледебати з Порошенком відправлять Данилюка



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Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк

Порошенко призначив Зеленському зустріч сьогодні ввечері на ICTV

Кандидат у президенти Володимир Зеленський проігнорує теледебати з президентом України Петром Порошенком на телеканалі ICTV ввечері в понеділок, 15 квітня.

Згідно з анонсом, оприлюдненому на сайті телеканалу, представляти Зеленського у студії Свободи слова буде його радник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського взяти участь в дебатах з ним в понеділок, 15 квітня, в рамках програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

Володимире Олександровичу, знаю, що вас запрошували на @svobodaICTV. Запрошую вас взяти участь у програмі і я.



Приходьте, будь ласка, не ховайтеся, адже український народ має право обирати не кота у мішку!



Я буду в ефірі «Свободи слова» сьогодні о 22:30. А ви? pic.twitter.com/JRXqxYmDD9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 квітня 2019 р.

Як сьогодні стало відомо, чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко пропонує своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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