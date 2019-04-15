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    Замість Зеленського на теледебати з Порошенком відправлять Данилюка

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    Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк&nbsp; - Замість Зеленського на теледебати з Порошенком відправлять Данилюка
    Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк 

    Порошенко призначив Зеленському зустріч сьогодні ввечері на ICTV

    Кандидат у президенти Володимир Зеленський проігнорує теледебати з президентом України Петром Порошенком на телеканалі ICTV ввечері в понеділок, 15 квітня.

    Згідно з анонсом, оприлюдненому на сайті телеканалу, представляти Зеленського у студії  Свободи слова буде його радник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

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    Нагадаємо, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського взяти участь в дебатах з ним в понеділок, 15 квітня, в рамках програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

    Як сьогодні стало відомо, чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко пропонує своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00. 

    Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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