У штаті Нью-Йорку автомобіль в'їхав у ресторан, є постраждалі
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Стан трьох постраждалих оцінюється як критичний
Автомобіль в'їхав в ресторан Enzo's Restaurant у населеному пункті Мамаронек (штат Нью-Йорк, США), в результаті кілька людей отримали травми.
Про це повідомляє АBC news.
Зазначається, що стан трьох постраждалих оцінюється як критичний, точна кількість поранених не наводиться. Подробиці інциденту на даний момент невідомі.
Surveillance video: First the driver clips this white car then ends up backing into Enzo’s, a popular restaurant in Mamaroneck. 3 left critically injured. Police investigating @Abc7ny @joetorresABC7 @SandraBookman7 @JoshHartmann pic.twitter.com/3oUej8ZqSv— Lucy Yang (@LucyYang7) 7 травня 2018 р.
Наразі медики надають допомогу постраждалим. Поліція з'ясовує обставина наїзду.
Out-Of-Control Vehicle #CrashesInto #Restaurant In #Mamaroneck #New York #storefrontcrash #60timesperday 3 Critically Injured https://t.co/FxS8gMtwhI— Rob Reiter (@reiter_rob) 7 травня 2018 р.
До слова, нещодавно на пішохідному переході в центрі Одеси збили дитину: водій намагався втекти, але його наздогнали і розбили машину.