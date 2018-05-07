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    У штаті Нью-Йорку автомобіль в'їхав у ресторан, є постраждалі

    Стан трьох постраждалих оцінюється як критичний
    Автомобіль в'їхав в ресторан Enzo's Restaurant у населеному пункті Мамаронек (штат Нью-Йорк, США), в результаті кілька людей отримали травми. Про це повідомляє АBC news. Зазначається, що стан трьох постраждалих оцінюється як критичний, точна кількість поранених не наводиться. Подробиці інциденту на даний момент невідомі. Surveillance
    • Сьогодні, 06:40
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    Поліція на місці інциденту
    Фото: The Journal News
    Поліція на місці інциденту

    Стан трьох постраждалих оцінюється як критичний

    Автомобіль в'їхав в ресторан Enzo's Restaurant у населеному пункті Мамаронек (штат Нью-Йорк, США), в результаті кілька людей отримали травми.

    Про це повідомляє АBC news.

    Зазначається, що стан трьох постраждалих оцінюється як критичний, точна кількість поранених не наводиться. Подробиці інциденту на даний момент невідомі.

    Наразі медики надають допомогу постраждалим. Поліція з'ясовує обставина наїзду.

    До слова, нещодавно на пішохідному переході в центрі Одеси збили дитину: водій намагався втекти, але його наздогнали і розбили машину.

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