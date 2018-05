У штаті Нью-Йорку автомобіль в'їхав у ресторан, є постраждалі

Стан трьох постраждалих оцінюється як критичний

Автомобіль в'їхав в ресторан Enzo's Restaurant у населеному пункті Мамаронек (штат Нью-Йорк, США), в результаті кілька людей отримали травми.

Про це повідомляє АBC news.

Зазначається, що стан трьох постраждалих оцінюється як критичний, точна кількість поранених не наводиться. Подробиці інциденту на даний момент невідомі.

Surveillance video: First the driver clips this white car then ends up backing into Enzo’s, a popular restaurant in Mamaroneck. 3 left critically injured. Police investigating @Abc7ny @joetorresABC7 @SandraBookman7 @JoshHartmann pic.twitter.com/3oUej8ZqSv