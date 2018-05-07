У штаті Нью-Йорку автомобіль в'їхав у ресторан, є постраждалі

Стан трьох постраждалих оцінюється як критичний

Автомобіль в'їхав в ресторан Enzo's Restaurant у населеному пункті Мамаронек (штат Нью-Йорк, США), в результаті кілька людей отримали травми. Про це повідомляє АBC news. Зазначається, що стан трьох постраждалих оцінюється як критичний, точна кількість поранених не наводиться. Подробиці інциденту на даний момент невідомі. Surveillance