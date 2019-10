У Швеції сьогодні стартує Нобелівський тиждень

Традиційно Нобелівський комітет у галузі медицини оголошує про своє рішення в перший понеділок жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, в Швеції відбудеться перше присудження Нобелівської премії. У комуні Сульна в передмісті Стокгольму Нобелівська асамблея в Каролінському інституті визначить ім’я переможця в галузі медицини.

Початок засідання запланований на 11:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом). Традиційно Нобелівський комітет у галузі медицини оголошує про своє рішення в перший понеділок жовтня.

Переможець отримає призову виплату у розмірі дев'ять мільйонів шведських крон, що наразі дорівнює понад 900 тисячам доларів США. Нагороду і суму можуть розділити до трьох лауреатів.

Who will be signing the Nobel Prize guest book this year?



Find out next week when we announce who has been awarded this year's Nobel Prizes. pic.twitter.com/HGAVgGsqlp