Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні

Метеорологиня: У наступні 30-50 років ще морози у нас будуть

Взимку в Україні цього року майже не було снігу і ця тенденція і надалі зберігатиметься. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на метеорологиню, заступницю начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталію Голень в інтерв’ю «Говорить Суханов».

За її словами, зміни відбулися через глобальне потепління.

«Тенденція така зберігається, що у більшості випадків, якщо ми говоримо про зими 60-70-х, навіть 80-х, то в нас на фоні мінусових значень були періоди відлиги, тобто коли температура переходила на плюсові значення. А тепер у нас можна сказати, суцільна відлига з періодами морозної погоди зимової. Тому ось такий процес відбувається завдяки глобальному потеплінню», – каже метеорология.

Втім, на її думку, якщо ця тенденція зберігатиметься, українці все одно навряд чи зустрічатимуть «Новий рік під пальмами». Морози все одно, можливо іноді, але приходитимуть взимку найближчі 30-50 років.

«Ми не кліматологи, ми тільки метеорологи і синоптики. Можливо, якщо така тенденція буде, то десь уже там до сотого року може ми і дійдемо до такого. Але це все одно неоднозначно. Тобто це не означає, що кожного наступного року в нас буде тепліше і тепліше. Все одно будуть роки, коли один місяць, а може протягом зими будуть такі періоди по три-пʼять днів, коли температура все одно буде знижуватися до морозів. І таким чином все одно поки що, думаю, в наступні 30-50 років ще морози у нас будуть», – розповіла Наталія Голеня.

Нагадаємо, наприкінці січня одразу у кількох районах Києва, а саме у Дніпровському, Оболонському та Печерському, можна помітити квітучі сакури. Очільник столичного Департаменту захисту довкілля наголосив, що цвітіння «не в сезон» шкодить рослинам.

Також «Главком» писав, що у низці областей України у січні зацвіли підсніжники. Зокрема, користувачі соцмереж публікують фото з Вінниччини, Хмельниччини, Києва та Сумщини. Квіти з’явилися майже на два місяці раніше від звичного терміну.

До слова, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Згідно з повідомленням, 26 січня у Києві максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.