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Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
Путін розморозив частину активів для західних фондів
фото: Главком

Інвестори, які отримали дозвіл так чи інакше суттєво впливали на російську економіку

17 березня 2025 року Володимир Путін підписав указ, який дозволяє п’яти західним інвесторам продати свої заморожені в Росії цінні папери, що має значний вплив на міжнародну економіку, політику та фінансові ринки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ.

Серед інвесторів, яким російський диктатор «розв’язав руки», Franklin Templeton, PIMCO, BlackRock, Fidelity Investments, Schroders та Legal & General. Таке рішення стало несподіваним, враховуючи жорсткі санкції, введені проти Росії після її агресії в Україні. Цінні папери, які були заморожені через санкції, раніше не могли бути продані або виведені з російського ринку. Указ відкриває можливість для цих інвесторів повернути частину своїх коштів, що може бути вигідним для обох сторін.

Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів фото 1

Росія стикається з економічними труднощами через санкції та ізоляцію. Дозвіл на продаж активів може бути спробою залучити додаткові кошти до російської економіки. Також це  може бути жестом, спрямованим на пом’якшення напруженості у відносинах із Заходом та США, хоча й обмеженим.

Якщо цей крок буде сприйнятий як послаблення санкцій, це може створити ризик для міжнародної підтримки України. У разі, якщо Росія зможе залучити додаткові кошти, це може посилити її економічну стійкість, що вплине на тривалість війни.

Інвестори, які отримали дозвіл так чи інакше суттєво впливали на російську економіку.

Franklin Templeton – управляє активами на суму понад $1,37 трлн і спеціалізується на взаємних фондах, ETF, індексних фондах та інших інвестиційних продуктах. Її участь у російському ринку була значною.

Pacific Investment Management Company (PIMCO) – американська інвестиційна компанія, яка спеціалізується на управлінні активами, зокрема облігаціями. Компанія управляє активами на суму понад $2 трлн4. PIMCO є частиною Allianz SE, і її рішення щодо виходу з російського ринку може бути стратегічним кроком.

BlackRock – найбільша у світі інвестиційна компанія, яка управляє активами на суму понад $11,5 трлн. Відома своїм програмним забезпеченням Aladdin, яке використовується для управління ризиками. BlackRock активно інвестує у різні сектори, включаючи ESG (екологічні, соціальні та управлінські) інвестиції. Її вихід із російського ринку може бути сигналом про зміну політичних напрямків як в РФ так і у всьому світі.

Schroders – британська багатонаціональна компанія, яка управляє активами на суму £778,7 млрд і має офіси у 38 країнах. Schroders відома своїм акцентом на стійкі інвестиції та активне управління.

Legal & General – британська фінансова компанія, управляє активами на суму £1,13 трлн і спеціалізується на пенсійних планах, страхуванні життя та інвестиціях. Її вихід із російського ринку може бути спрямований на зменшення ризиків та збереження довіри клієнтів.

Кожен із цих інвесторів є ключовим гравцем у світовій економіці, і їхній вихід із російського ринку може мати значний вплив на фінансові ринки. Для України та міжнародної спільноти цей указ є викликом, який потребуватиме стратегічної відповіді.

Як відомо, сьогодні Дональд Трамп і Володимир Путін мають провести телефонну розмову. Вона може стати ключовим моментом у спробах досягти перемир’я між Росією та Україною. За словами представників Білого дому, основною метою є обговорення 30-денного перемир’я, яке було попередньо узгоджене між США та Україною під час переговорів у Саудівській Аравії.

Однією з головних тем розмови стане питання розподілу активів, включно з територіями та стратегічними об’єктами, такими як Запорізька атомна електростанція. Цей об’єкт, який є найбільшим у Європі, залишається в центрі уваги через його важливість для енергетичної безпеки України. Росія наполягає на збереженні контролю над цими територіями, тоді як Україна категорично відкидає такі умови.

Також, Кремль висуває низку вимог, серед яких гарантії безпеки, виключення України з НАТО та визнання анексії чотирьох регіонів — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що готовий обговорювати ці питання, але наголосив на необхідності припинення бойових дій як першого кроку.

Український президент Володимир Зеленський висловив скептицизм щодо готовності Росії до реальних поступок, зазначивши, що Кремль може використовувати ці переговори для затягування часу.

Ця розмова може стати як проривом у досягненні миру, так і черговим етапом складних дипломатичних маневрів.

«Говоритиму з президентом Путіним про війну в Україні. Багато елементів остаточної угоди узгоджені, але багато ще доведеться зробити», – зазначив Дональд Трамп.

«Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть. Щотижня гинуть 2 500 солдатів по обидва боки, і це має припинитися негайно. Я з нетерпінням чекаю на розмову з президентом Путіним», – додав лідер США.

У Кремлі відмовилися розкривати деталі тем перемовин до дзвінка президентів.

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Теги: інвестиції росія путін указ

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