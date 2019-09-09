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    Політика

    У Росії запропонували висунути Зеленського на Нобелівську премію миру

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    <p>На думку російського політолога, Володимир Зеленський гідний престижної премії за обмін полоненими з Росією</p> - У Росії запропонували висунути Зеленського на Нобелівську премію миру

    На думку російського політолога, Володимир Зеленський гідний престижної премії за обмін полоненими з Росією

    Номінувати Зеленського пропонують останньому генсеку ЦК КПРС Михайлу Горбачову

    Російський політолог Станіслав Бєлковський запропонував в ефірі радіостанції «Ехо Москви» номінувати президента України Володимира Зеленського на Нобелівську премію миру.

    Про це пише Lenta.ru

    На думку Бєлковського, український лідер гідний престижної премії за обмін полоненими з Росією. Ведучий зазначив, що висунути Зеленського повинен останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов, який є лауреатом Нобелівської премії за видатний внесок в галузі зміцнення миру.

    Політолог вважає, що експрезидент СРСР може скористатися такою можливістю до кінця року.

    Горбачов публічно не відреагував на цю пропозицію, додає видання.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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