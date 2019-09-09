У Росії запропонували висунути Зеленського на Нобелівську премію миру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку російського політолога, Володимир Зеленський гідний престижної премії за обмін полоненими з Росією

Номінувати Зеленського пропонують останньому генсеку ЦК КПРС Михайлу Горбачову

Російський політолог Станіслав Бєлковський запропонував в ефірі радіостанції «Ехо Москви» номінувати президента України Володимира Зеленського на Нобелівську премію миру.

Про це пише Lenta.ru

На думку Бєлковського, український лідер гідний престижної премії за обмін полоненими з Росією. Ведучий зазначив, що висунути Зеленського повинен останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов, який є лауреатом Нобелівської премії за видатний внесок в галузі зміцнення миру.

Політолог вважає, що експрезидент СРСР може скористатися такою можливістю до кінця року.

Горбачов публічно не відреагував на цю пропозицію, додає видання.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.