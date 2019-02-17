Трамп номінований на Нобелівську премію миру



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Подробиці висунення розповіли ЗМІ

Прем'єр Японії висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру після отримання запиту з Білого дому, передають японські ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру «за внесок в денуклеаризацію Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». Про висунення своєї кандидатури американський лідер розповів журналістам ще в п'ятницю на прес-конференції в Білому домі. У неділю, 17 лютого, про це повідомив цілий ряд інформагентств, а також японські ЗМІ.

Так, газета The Nihon Keizai Shimbun з посиланням на ряд офіційних осіб в уряді Японії передала, що в ході минулої зустрічі на саміті G20 прем'єр-міністр презентував Трампу копію рекомендаційного листа. Переговори двох лідерів пройшли в кінці листопада 2018 року в рамках саміту «двадцятки» в Аргентині.

Інше видання, The Asahi newspaper, підтверджує, що рішення про номінацію було прийнято в Токіо минулої осені, після отримання відповідного запиту від американської адміністрації. Висунення передувала перша в історії зустріч на вищому рівні глав КНДР і США - Кім Чен Ина і Дональда Трампа.

Сам американський лідер 15 лютого повідомив журналістам, що отримав «найпрекраснішу копію» п'ятисторінкового листа Сіндзо Абе, в якому говорилося про номінацію.

У Білому домі агентству Reuters інформацію офіційно не підтвердили, а в МЗС Японії заявили, що обізнані про словах Трампа, однак «утримаються від коментарів з приводу взаємин двох лідерів».

На сайті Нобелівського комітету наголошується, що претендента може номінувати на премію будь-яка особа, «яка відповідає критеріям». Зокрема, це може бути діючий глава держави або уряду. Розголошення інформації про кандидатів, що не удостояться нагороди, допустимо лише після закінчення 50 років.

Нобелівська премія миру щорічно присуджується в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у справу зміцнення миру.

Джерело: Deutsche Welle