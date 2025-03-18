Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
Глава України сподівається, що йому вдасться поговорити з президентом США
Президент України Володимир Зеленський поки не спілкувався з американським лідером Дональдом Трампом після його розмови з главою Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави нашої держави, якого цитує «Суспільне».
«Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці», – сказав він.
Однак глава України наголосив, що не може бути так, що Росія битиме по українській енергетиці без відповіді. «Ми будемо відповідати», – каже він.
За словами Зеленського, він хоче розповісти президенту США про плани російського диктатора.
«Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили», – додав глава нашої держави.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.
Політики погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Також Трамп і Путін говорили про двосторонні відносини між країнами.
Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.
Тим часом Дональд Трамп назвав телефонну розмову з Володимиром Путіним «дуже доброю і продуктивною».
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