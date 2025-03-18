Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним

Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримувала позицію не бити по енергетиці

Глава України сподівається, що йому вдасться поговорити з президентом США

Президент України Володимир Зеленський поки не спілкувався з американським лідером Дональдом Трампом після його розмови з главою Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави нашої держави, якого цитує «Суспільне».

«Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці», – сказав він.

Однак глава України наголосив, що не може бути так, що Росія битиме по українській енергетиці без відповіді. «Ми будемо відповідати», – каже він.

За словами Зеленського, він хоче розповісти президенту США про плани російського диктатора.

«Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили», – додав глава нашої держави.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Політики погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Також Трамп і Путін говорили про двосторонні відносини між країнами.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Тим часом Дональд Трамп назвав телефонну розмову з Володимиром Путіним «дуже доброю і продуктивною».