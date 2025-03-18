Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
Зеленський наголосив, що Україна завжди підтримувала позицію не бити по енергетиці
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Глава України сподівається, що йому вдасться поговорити з президентом США

Президент України Володимир Зеленський поки не спілкувався з американським лідером Дональдом Трампом після його розмови з главою Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави нашої держави, якого цитує «Суспільне».

«Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці», – сказав він.

Однак глава України наголосив, що не може бути так, що Росія битиме по українській енергетиці без відповіді. «Ми будемо відповідати», – каже він.

За словами Зеленського, він хоче розповісти президенту США про плани російського диктатора.

«Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили», – додав глава нашої держави.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Політики погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Також Трамп і Путін говорили про двосторонні відносини між країнами.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Тим часом Дональд Трамп назвав телефонну розмову з Володимиром Путіним «дуже доброю і продуктивною».

Читайте також:

Теги: США президент переговори Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами у маєтку Мар-а-Лаго
«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
19 лютого, 00:13
Президент назвав чотири країни, що не підтримують Україну на шляху до НАТО
Зеленський розповів, які країни не бажають вступу України до НАТО
19 лютого, 12:36
Росія перетворилася на поле битви між гравцями за її ж ресурси
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали
25 лютого, 11:15
Майкл Волц вкотре повідомив про готовність США інвестувати значні кошти у видобуток корисних копалин в Україні
Трамп засмучений заявами Зеленського – Волц
21 лютого, 07:56
Американські товари зникають з полиць магазинів у Канаді
З полиць канадських магазинів зникають американські товари через мита
6 березня, 03:43
США заморозили технічну підтримку F-16 для України – Forbes
США заморозили технічну підтримку F-16 для України – Forbes
9 березня, 14:15
Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, заявив Рубіо
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
9 березня, 18:54
Україна продемонструвала, що саме вона найбільше хоче миру
Як проходили переговори у Джидді. Що говорять очевидці
12 березня, 10:09
За словами президента, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави
Зеленський повідомив про успішне випробування нового далекобійного дрона
Вчора, 21:09

Політика

Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
Сибіга домовився з Сійярто про зустріч
Сибіга домовився з Сійярто про зустріч
Президент України назвав головні цілі свого візиту до Фінляндії
Президент України назвав головні цілі свого візиту до Фінляндії
Зеленський прилетів у Фінляндію
Зеленський прилетів у Фінляндію
Що робити, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь? Порошенко назвав план «Б»
Що робити, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь? Порошенко назвав план «Б»
«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву
«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
61K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
24K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
22K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
22K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua