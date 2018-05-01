У швейцарських Альпах загинули четверо лижників
- Сьогодні, 02:23
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Альпи
Лижників застала негода у горах
Чотири лижника загинули під час шторму в швейцарських Альпах.
Про це повідомляє The Local Switzerland.
«Як повідомили в поліції, лижники були громадянами Італії, Франції та Німеччини. У даний час робляться зусилля по їх формальній ідентифікації та встановлення контакту з їх сім'ями», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що один з них загинув під час шторму, його тіло було знайдено в горах. Троє інших померли від переохолодження.
Наразі ще п'ятеро лижників знаходяться в критичному стані в лікарні.
Нагадаємо, у квітні в Альпах зник один з найбагатших бізнесменів у світі.
Через тиждень пошуки голови німецького холдингу Tengelmann Group Карла-Ерівана Хауба, на пік Кляйн-Маттерхорн в Альпах, було припинено.