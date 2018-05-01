У швейцарських Альпах загинули четверо лижників

Лижників застала негода у горах

Чотири лижника загинули під час шторму в швейцарських Альпах. Про це повідомляє The Local Switzerland. «Як повідомили в поліції, лижники були громадянами Італії, Франції та Німеччини. У даний час робляться зусилля по їх формальній ідентифікації та встановлення контакту з їх сім'ями», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що



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Альпи

Лижників застала негода у горах

Чотири лижника загинули під час шторму в швейцарських Альпах.

Про це повідомляє The Local Switzerland.

«Як повідомили в поліції, лижники були громадянами Італії, Франції та Німеччини. У даний час робляться зусилля по їх формальній ідентифікації та встановлення контакту з їх сім'ями», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один з них загинув під час шторму, його тіло було знайдено в горах. Троє інших померли від переохолодження.

Наразі ще п'ятеро лижників знаходяться в критичному стані в лікарні.

Нагадаємо, у квітні в Альпах зник один з найбагатших бізнесменів у світі.

Через тиждень пошуки голови німецького холдингу Tengelmann Group Карла-Ерівана Хауба, на пік Кляйн-Маттерхорн в Альпах, було припинено.