У Сирії повідомили про загиблих у результаті ізраїльського удару

Загиблими виявилися чоловік і дружина з міста Шейх-Міскін

Жертвами ракетного удару Ізраїлю по передмістю Дамаска стали двоє людей. Про це повідомляє сирійське національне агентство SANA з посиланням на медичне джерело. За даними агентства, загиблими виявилися чоловік і дружина з міста Шейх-Міскін у сирійській провінції Дар’я. Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю випустили кілька ракет



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Загиблими виявилися чоловік і дружина з міста Шейх-Міскін

Жертвами ракетного удару Ізраїлю по передмістю Дамаска стали двоє людей.

Про це повідомляє сирійське національне агентство SANA з посиланням на медичне джерело.

За даними агентства, загиблими виявилися чоловік і дружина з міста Шейх-Міскін у сирійській провінції Дар’я.

Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю випустили кілька ракет по позиціях сирійської армії неподалік столиці Сирії Дамаска. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони Сирії збили дві ракети.

Нагадаємо, що напередодні Ізраїль перевів війська в стан підвищеної боєготовності через активність Ірану в Сирії.

Атака Ізраїлю проти Сирії збіглася з оголошенням президента США Дональда Трампа про вихід з угоди про іранську ядерну програму. Давній ворог Ірану Ізраїль підтримав Вашингтон в цьому рішенні.