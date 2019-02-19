У Сєвєродонецьку депутат міськради «кришував» злочинне угрупування



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Фото: lug.gp.gov.ua

Очолювана депутатом злочинна група заволоділа понад 1,3 млн грн бюджетних коштів

Депутат Сєвєродонецької міської ради створив та очолив організовану злочинну групу, яка заволоділа понад 1,3 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

«Під час розслідування 18 лютого 2019 року керівником прокуратури Луганської області повідомлено про підозру організатору злочинної групи − депутату Сєвєродонецької міської ради у вчиненні кримінальних правопорушень», − йдеться у повідомленні.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області повідомлено про підозру ще трьом мешканцям м. Сєвєродонецька у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи.

«Було встановлено, що депутат створив та очолив на території міста злочинне угруповання, учасники якого у 2016 році, використовуючи фіктивне підприємство, при виконанні робіт з капітального ремонту покрівлі будівель закладів освіти, об’єктів соціальної інфраструктури та 17 житлових будинків заволоділи понад 1,3 млн грн бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради та в подальшому їх легалізували», − додали у прокуратурі.

На даний час вирішується питання про обрання стосовно усіх підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від восьми до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.