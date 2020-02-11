«Співробітник ФСБ на зарплаті у Верховній Раді...» Ветеран АТО розповів про конфлікт із нардепом Кивою



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Народний депутат Ілля Кива влаштував бійку з ветераном АТО в ресторані

Ветеран АТО заявив про переслідування з боку Іллі Киви

Ветеран АТО Михайло Майман звинуватив народного депутата від партії «Опозиційна платформа - За життя» Іллю Киву у систематичних погрозах і переслідуванні.

Про це він повідомив на пресконференції, в якій також брав участь його адвокат, екснардеп Віталій Купрій, пише Апостроф.

Майман розповів про інцидент у київському ресторані «Моссо», коли Кива, за його словами, спровокував бійку, а потім повідомив в поліцію про напад на депутата. На думку ветерана, цим Кива двічі порушив закон - порушив правопорядок в публічному місці і дав неправдиві свідчення. «Кива зайнятий фальсифікацією кримінальних справ на мене, мені систематично погрожують, - сказав Майман. - Він говорив, що посадить мене в тюрму, що з його зв'язками даремно я це почав, хоча почав він. Всі бачили, що це він на мене напав, він до мене підійшов, він завдав першого удару, але завдяки тому, що у нього є депутатський мандат, він дзвонить в поліцію, розповідає, що напали на депутата, і відразу ж план «Перехоплення» за участю всієї поліції Києва».

При цьому потерпілий Майман назвав Киву «голосом Москви»: «Для мене це співробітник ФСБ, який знаходиться на зарплаті у Верховній Раді...».

За словами Маймана, конфлікт з Кивою тягнеться кілька років. Будучи керівником Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, Кива віддав наказ спалити фури, які не заплатять за проїзд в буферній зоні АТО. Раніше Майман розповідав, що встановлений Кивою «тариф» за проїзд сягав 100 тис. грн. «Ми відмовилися виконувати цей наказ. З того дня Кива почав систематично переслідувати мене через свої зв'язки, що я навіть був змушений покинути Україну», - заявив Майман.

22 січня 2020 року в мережі з'явилося відео бійки в столичному ресторані «Моссо». На ролику видно, як нардеп підійшов до Маймана і вдарив його головою в обличчя. У відповідь отримав удар кулаком в обличчя. Інцидент завершився нападом охоронців Киви на ветерана. За фактом бійки генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив щодо нардепа кримінальне провадження.