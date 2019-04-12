У Словаччині колишній військовий зізнався у вбивстві журналіста Куцяка



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Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом з його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому 2018 року.

Ймовірно, колишній військовий Мірослав Марчек був водієм інших підозрюваних у справі вбивства журналіста Куцяка

У Словаччині колишній військовий Мірослав Марчек зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

Як пише словацьке видання Aktuality, Марчек сказав, що власноруч стріляв у пару.

Підозрюваними у цій справі є Марчек та троє інших осіб. Ймовірно, колишній військовий був водієм інших підозрюваних у справі.

Нещодавно словацькому мультимільйонеру Маріану Кочнеру висунули обвинувачення у замовленні вбивства Куцяка. Наразі відомо, що за версією слідства, саме Кочнер віддав наказ убити Кучака через його журналістську діяльність.

Як стверджують прокурори, причиною вбивства стала журналістська діяльність Куцяка. Нині Кочнер перебуває під вартою у зв’язку з розслідуванням економічних злочинів.

Нагадаємо, у вересні 2018 року словацька поліція затримала вісьмох підозрюваних в убивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, включно із колишнім поліцейським Томашом Ш.

Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом з його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому 2018 року.

Джерело: Громадське