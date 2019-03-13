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    У Словенії винесли вирок екс-меру, який звернув увагу на груди журналістки

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    <p>Мер міста Копер Борис Попович у 2013 році прокоментував груди репортера RTV Slovenija Євгенії Карл</p> - У Словенії винесли вирок екс-меру, який звернув увагу на груди журналістки

    Мер міста Копер Борис Попович у 2013 році прокоментував груди репортера RTV Slovenija Євгенії Карл

    Коментуючи вирок, журналістка заявила, що «це була перемога не для неї, а для соціальної нормальності»

    Колишнього мера словенського міста Копер Бориса Поповича засудили до шести місяців ув’язнення з випробувальним терміном у два роки за сексистські висловлювання проти журналістки.

    Про це повідомляє Балканський оглядач у Facebook.

    «Борис Попович, який керував п'ятим за величиною містом Словенії з 2002 по 2018 рік, у 2013 році прокоментував груди репортера RTV Slovenija Євгенії Карл», - зазначається у повідомленні.

    Повідомляється, що коментуючи вирок, журналістка заявила, що «це була перемога не для неї, а для соціальної нормальності». Вона зазначила, що подібні особисті напади не можуть залишатися безкарними в цивілізованій європейській країні.

    «Рішення Коперського районного суду ще не вступило в силу, і колишній мер ще може його оскаржити. Тим часом Карл виграла ще один судовий процес - Окружний суд в Любляні призначив Поповичу штраф в 3500 євро», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, словенський депутат Дарій Крайчич склав свої повноваження після крадіжки сендвіча з магазину в Любляні. Крайчич розповів, що працівники магазину його ігнорували, тому він вирішив піти не заплативши.

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