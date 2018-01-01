У Слов’янську правоохоронці спіймали пособницю бойовиків

Дівчина деякий час попрацювала на так звану ДНР, але згодом зрозуміла, що «нікому не потрібна»

Співробітники карного розшуку відділу поліції міста Слов'янська Донецької області під час роботи з населенням отримали інформацію про те, що місцева жителька 1997 року народження донедавна перебувала у складі незаконних збройних формувань Її місцезнаходження було встановлено, дівчину доправлено до поліцейського відділу, повідомляє департамент



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Затримана зловмисниця

Дівчина деякий час попрацювала на так звану ДНР, але згодом зрозуміла, що «нікому не потрібна»

Співробітники карного розшуку відділу поліції міста Слов'янська Донецької області під час роботи з населенням отримали інформацію про те, що місцева жителька 1997 року народження донедавна перебувала у складі незаконних збройних формувань

Її місцезнаходження було встановлено, дівчину доправлено до поліцейського відділу, повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

Підозрювана розповіла, що квітні 2014 року прийшла до своїх друзів, які «чергували» на блокпосту біля пожежної частини у мікрорайоні Артема. Поспілкувавшись з прихильниками «руського міру» та їхніми кураторами, дівчина активно долучилась до «роботи»: вона перевіряла документи водіїв та пасажирів, оглядала салони автомобілів, що в'їжджали у місто.

Під час проведення активної фази антитерористичної операції на території Слов'янська та району пособниця бойовиків разом із співмешканцем виїхала до Донецька. Коли її приятель загинув під Дебальцевим, дівчина ще деякий час попрацювала на так звану ДНР, але згодом зрозуміла, що «нікому не потрібна». Тоді мешканка Слов'янська й вирішила повернутись додому.

Наразі встановлюються деталі «служби» пособниці у Слов'янську та Донецьку. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, «убозівцю», який перейшов на бік «ДНР», суд дав 10 років тюрми і конфіскував усе майно.