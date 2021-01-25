У «Слузі народу» розказали, коли звільнять Степанова

Керівниця монобільшості про відставку міністра: «Доки не налагодиться процес з вакцинацією, чіпати його було б неправильно»

Роботою міністра охорони здоров’я Максима Степанова не всі задоволені, проте його не звільнятимуть допоки не налагодиться процес із вакцинацією. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Степановим не задоволені багато депутатів, і це напруження зростає з кожним тижнем. Особливо всіх збентежила не дуже чітка комунікація, коли в останні дні змінювали постанову уряду про те, що можна, а що ні під час карантину», – розповіла Кравчук.

Вона зауважила, що доки не налагодиться процес із вакцинацією, чіпати Степанова було б неправильно.

Очільник міністерства уклав контракт щодо постачання на територію України в максимально короткі терміни вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу.

«Все-таки він вів ці переговори, і це не та переправа, на якій треба щось змінювати», – сказала Кравчук.

Нагадаємо, Максим Степанов заявив, що МОЗ обирало компанію «Лекхім» посередником для закупівлі вакцини Sinovac Biotech, бо це була вимога виробника. Нещодавно з’ясувалося, що посередника китайська сторона не вимагала.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли та скільки вакцин Pfizer надійде в Україну першою хвилею поставок. Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини від Covid-19 бідним країнам у межах глобального механізму COVAX.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин. МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно. Світовий банк допоможе Україні купити Covid-вакцину.