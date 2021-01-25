Чи призначать Вітренка повноправним членом уряду? Монобільшість озвучила план

У «Слузі народу» розповіли, де братимуть голоси за призначення Вітренка

У партії «Слуга народу» підтримають кандидатуру Юрія Вітренка на пост міністра енергетики. Представники монобільшості переконані, що він знайшов вихід із тарифної проблеми, а нова посада розширить його повноваження. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Кравчук розповіла, де візьмуться голоси, яких не вистачило при розгляді кандидатури в грудні. «У нашої фракції є внутрішні резерви, бо минулого разу хтось, можливо, перебував під враженнями від заголовків про премію, яку він отримав. (йдеться про те, що збитковий «Нафтогаз» виплатив 170 млн грн премії ексменеджеру Вітренку, – ред.) Але за цей час у депутатів відбулося декілька онлайн-зустрічей із Вітренком і він достатньо адекватно поводить себе, як кандидат. Те, що був знайдений вихід із тарифної ситуації, додає йому балів і можливостей бути призначеним. Історія з тарифами на газ була своєрідним «краш-тестом» для можливого майбутнього міністра», – розповіла вона.

Кравчук додала, що законодавство дуже обмежує виконувачів обов’язків у повноваженнях і термінах, тому питання щодо призначення нового міністра енергетики все одно доведеться виносити на голосування.

«Проблема не розсмокчеться сама собою. Перед пленарним тижнем у нас збереться фракція, де ми й будемо обговорювати кандидатуру Юрія Вітренка. Я особисто готова його підтримувати, бо якщо ми вимагаємо сильних менеджерів в уряд, то Вітренко з його досвідом якраз таким є», – додала вона.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.

Раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.