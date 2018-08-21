У справі Гандзюк арештували ще двох підозрюваних



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Всього за підозрою у нападі на чиновницю Херсонської міської ради затримано п’ятеро осіб

У Херсоні 21 серпня суд заарештував двох підозрюваних у нападі на чиновницю міськради Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

«Суд обрав запобіжний захід двом чоловікам, які підозрюються слідством у причетності до вчинення замаху на вбивство чиновниці Херсонської міської ради», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що суд заарештував підозрюваних на 60 діб без права внесення застави.

Як відомо, за підозрою у нападі на Катерину Гандзюк затримано п’ятеро осіб.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.