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    У справі Гандзюк арештували ще двох підозрюваних

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    У справі Гандзюк арештували ще двох підозрюваних

    Всього за підозрою у нападі на чиновницю Херсонської міської ради затримано п’ятеро осіб

    У Херсоні 21 серпня суд заарештував двох підозрюваних у нападі на чиновницю міськради Катерину Гандзюк.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

    «Суд обрав запобіжний захід двом чоловікам, які підозрюються слідством у причетності до вчинення замаху на вбивство чиновниці Херсонської міської ради», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що суд заарештував підозрюваних на 60 діб без права внесення застави.

    Як відомо, за підозрою у нападі на Катерину Гандзюк затримано п’ятеро осіб. 

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

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