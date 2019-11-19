Чехія видала Україні підозрюваного у розкраданні майна київського спортивного центру



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18 листопада здійснено фактичну видачу підозрюваного українським правоохоронцям Фото: Прокуратура Києва

15 жовтня 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії

За запитом органів прокуратури України Чеська Республіка видала українського громадянина, якого розшукували за підозрою у розкраданні обладнання Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок міста Києва «Авангард», закупленого за державні кошти.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, у 2010 році за результатами проведення процедури тендерної закупівлі між Дитячо-юнацьким учбово-спортивним центром профспілок Києва «Авангард» та приватним товариством укладено договір на закупівлю обладнання для льодової арени, а також утворення та підтримання штучного льоду, на загальну суму майже 15 млн гривень.

Незважаючи на перерахування коштів, обладнання так і не було поставлено, а всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством і приватною фірмою, а саме складання додаткового договору зберігання зазначеного обладнання, були спрямовані на приховування факту розкрадання цього майна.

У вересні 2018 року за погодження прокуратури міста Києва гендиректору товариства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем). Надалі у зв’язку з ухиленням від слідства його оголосили в розшук, а у липні 2019 суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 жовтня 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії.

За результатами розгляду запиту української сторони компетентними органами Чеської Республіки прийнято рішення про екстрадицію вказаної особи. У понеділок, 18 листопада, в аеропорту «Бориспіль» у супроводі працівників Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України здійснено фактичну видачу підозрюваного українським правоохоронцям.

Наразі чоловіка затримано слідчими поліції Києва та до суду подано клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.