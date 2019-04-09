У справі по Каталонському референдуму 2017 року звинуватили 30 осіб



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Глава Каталонії піддав критиці нові звинувачення

Суд в Барселоні звинуватив 30 осіб в неправомірному використанні державних коштів та підробці документів в рамках підготовки і проведення референдуму 2017 року в Каталонії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Обвинувачені є в основному помічниками політиків, які організували референдум про незалежність північно-східного автономного регіону Іспанії.

Суд поки що відмовився звинувачувати 12 із 30 осіб за статтями повстання і підбурювання до непокори.

Очільник Каталонії Квім Тора засудив нові звинувачення, назвавши їх проявом авторитарних тенденцій. Каталонський політик і далі пообіцяв боротися за незалежність регіону.

Нагадаємо, Центр соціологічних досліджень Іспанії (CIS) опублікував останні дані щодо підтримки політичних сил країни напередодні дострокових виборів до парламенту, які відбудуться 28 квітня.