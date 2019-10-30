В уряді визнали: платити пенсії жителям окупованого Донбасу – неможливо



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Наразі українська влада не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях

Кабмін намагається спростити отримання виплат на підконтрольній території

Українська влада на сьогоднішній день не може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі. Про це на інвестиційному форумі в Маріуполі заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

За її словами, українська влада не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях.

«Окупаційна влада не дає нам можливості здійснювати так якусь законну діяльність. У нас немає законних представництв Пенсійного фонду, органів соціального захисту», - зазначила Коляда.

Вона також додала, що Кабінет міністрів працює над спрощенням процедури перетину КПВВ на Донбасі та отримання виплат на підконтрольній території.

Раніше комітет Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів запропонував виплачувати пенсії жителям ОРДЛО незалежно від наявності статусу переселенця.

Зазначимо, що Володимир Зеленський, будучи ще кандидатом на посаду президента, заявив про необхідність «простягнути руку» жителям окупованих територій Донбасу, зокрема, відновивши їм пенсійні виплати.

У вересні МЗС РФ заявило, що для «вирішення комплексних проблем, що накопичилися, на Південному Сході України» українська влада повинна здійснити ряд кроків. Зокрема, почати виплачувати пенсії мешканцям окупованих росіянами територій,

Втім зазначимо, що новий порядок виплати пенсій громадянам України, які проживають на окупованих територіях, з урахуванням рішення Верховного суду, наразі готують у Міністерстві соціальної політики.

«Ми відпрацьовуємо механізм. Готується новий порядок з урахуванням рішення суду. Суд постановив, що незаконним є проведення перевірок і додатковий контроль», — повідомив Микола Шамбір.