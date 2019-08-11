У справі про приватизацію Межигір'я повідомлено про підозру восьми особам



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Експрезиденту Віктору Ющенку повідомили про підозру «тому що ним розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції»

У справі Межигір’я «є ті, за якими вироки вступили в законну силу, починаючи від чиновників, зокрема, від двох президентів і прем'єрміністра, і до нотаріусів»

В рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигір’я з державної власності повідомлено про підозру восьми особам.

Про це повідомив начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі «Українського радіо».

Він пояснив, що третьому президенту України Віктору Ющенку повідомили про підозру, «тому що тільки йому за законом підпорядковувалося Державне управління справами, і ним розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції».

За його словами, поки повідомлено про підозру восьми особам. Крім того, «є ті, за якими вироки вступили в законну силу, починаючи від чиновників, зокрема, від двох президентів і прем'єрміністра, і до нотаріусів».

Як відомо, ГПУ завершила слідство у справі Ющенка щодо «Межигір'я».

Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що колишній президент Віктор Ющенко буквально подарував резиденцію Віктору Януковичу на день народження 9 липня 2007 року.