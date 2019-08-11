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    У справі про приватизацію Межигір'я повідомлено про підозру восьми особам

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    Експрезиденту Віктору Ющенку&nbsp;повідомили про підозру &laquo;тому що ним розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції&raquo; - У справі про приватизацію Межигір'я повідомлено про підозру восьми особам
    Експрезиденту Віктору Ющенку повідомили про підозру «тому що ним розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції»

    У справі Межигір’я «є ті, за якими вироки вступили в законну силу, починаючи від чиновників, зокрема, від двох президентів і прем'єрміністра, і до нотаріусів»

    В рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигір’я з державної власності повідомлено про підозру восьми особам.

    Про це повідомив начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі «Українського радіо».

    Він пояснив, що третьому президенту України Віктору Ющенку повідомили про підозру, «тому що тільки йому за законом підпорядковувалося Державне управління справами, і ним розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції».

    За його словами, поки повідомлено про підозру восьми особам. Крім того, «є ті, за якими вироки вступили в законну силу, починаючи від чиновників, зокрема, від двох президентів і прем'єрміністра, і до нотаріусів».

    Як відомо, ГПУ завершила слідство у справі Ющенка щодо «Межигір'я».

    Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що колишній президент Віктор Ющенко буквально подарував резиденцію Віктору Януковичу на день народження 9 липня 2007 року. 

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