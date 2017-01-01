У США конгресмени провалили проект резолюції про імпічмент Трампу

Проти ухвали документа висловилися 364 людини, а за - тільки 58

Члени палати представників США в середу проголосували проти проекту резолюції про імпічмент президенту країни Дональду Трампу. Про це повідомляє Politico. Проти документа висловилися 364 людини, а за - тільки 58. Проти пропозиції про імпічмент голосували як соратники Трампа по республіканській партії, так і багато демократи. Раніше лідери



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Фото: Дональд Трамп

Проти ухвали документа висловилися 364 людини, а за - тільки 58

Члени палати представників США в середу проголосували проти проекту резолюції про імпічмент президенту країни Дональду Трампу.

Про це повідомляє Politico.

Проти документа висловилися 364 людини, а за - тільки 58. Проти пропозиції про імпічмент голосували як соратники Трампа по республіканській партії, так і багато демократи.

Раніше лідери Демократичної партії в конгресі заявляли, що зараз не час для розгляду питання про імпічмент. На їхню думку, спочатку потрібно дочекатися завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про те, чи координував свої дії з РФ передвиборний штаб Трампа в 2016 році. При цьому, як зазначає видання, лідери демократів у палаті представників у даному випадку не стали вимагати від однопартійців обов'язково голосувати проти проекту резолюції.

Пропозицію про імпічмент висунув конгресмен-демократ Ел Грін. Він не сформулював обвинувачення президента у конкретних порушеннях, а обмежився твердженнями про те, що прихід Трампа до влади в США привів до укорінення ненависті і расизму.

Раніше деякі інші конгресмени-демократи також робили спроби домогтися імпічменту Трампа, але Грін став першим, хто довів справу безпосередньо до голосування.