У США літак упав на дитячий лікувальний центр: двоє загиблих

Діти і педагоги не постраждали, загинули люди на борту легкомоторної Cessna 335

Пілот і пасажир легкого літака загинули внаслідок авіакатастрофи, що сталася в місті Форт-Лодердейл, штат Флорида, США.

Про це повідомив телеканал NBC Florida із посиланням на Департамент пожежної охорони Форт-Лойдердейла.

«Двоє людей загинули після того, як їхній літак врізався в центр терапії дітей з аутизмом», - зазначається в повідомленні.

Крім пілота й пасажира літака більше ніхто не загинув. Загалом у лікувальному центрі під час інциденту перебували вісім дорослих та п'ятеро дітей, але ніхто з них не отримав навіть поранення, уточнюється в повідомленні. Діти були евакуйовані в безпечне місце.

A small plane crashed shortly after takeoff from the Fort Lauderdale Executive Airport on Saturday. The two people aboard the plane died. Details: https://t.co/8JnhABawTM pic.twitter.com/oxXyifUNKK

Developments on plane crash in Fort Lauderdale



- 2 dead (passenger & pilot)

- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport

- Building was a therapy center for children with autism

- 1 teacher was hurt getting children out but is ok

- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40