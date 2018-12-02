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    У США літак упав на дитячий лікувальний центр: двоє загиблих

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    У США літак упав на дитячий лікувальний центр: двоє загиблих

    Діти і педагоги не постраждали, загинули люди на борту легкомоторної Cessna 335

    Пілот і пасажир легкого літака загинули внаслідок авіакатастрофи, що сталася в місті Форт-Лодердейл, штат Флорида, США.

    Про це повідомив телеканал NBC Florida із посиланням на Департамент пожежної охорони Форт-Лойдердейла.

    «Двоє людей загинули після того, як їхній літак врізався в центр терапії дітей з аутизмом», - зазначається в повідомленні.

    Крім пілота й пасажира літака більше ніхто не загинув. Загалом у лікувальному центрі під час інциденту перебували вісім дорослих та п'ятеро дітей, але ніхто з них не отримав навіть поранення, уточнюється в повідомленні. Діти були евакуйовані в безпечне місце.

    Інцидент стався в суботу в другій половині дня. Літак врізався в будівлю незабаром після того, як літак злетів з аеропорту Форт-Лодердейл.

    До розслідування інциденту підключилася Федеральна авіаційна адміністрація та Національна рада з безпеки транспорту США.

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