У США літак упав на дитячий лікувальний центр: двоє загиблих
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Діти і педагоги не постраждали, загинули люди на борту легкомоторної Cessna 335
Пілот і пасажир легкого літака загинули внаслідок авіакатастрофи, що сталася в місті Форт-Лодердейл, штат Флорида, США.
Про це повідомив телеканал NBC Florida із посиланням на Департамент пожежної охорони Форт-Лойдердейла.
«Двоє людей загинули після того, як їхній літак врізався в центр терапії дітей з аутизмом», - зазначається в повідомленні.
Крім пілота й пасажира літака більше ніхто не загинув. Загалом у лікувальному центрі під час інциденту перебували вісім дорослих та п'ятеро дітей, але ніхто з них не отримав навіть поранення, уточнюється в повідомленні. Діти були евакуйовані в безпечне місце.
A small plane crashed shortly after takeoff from the Fort Lauderdale Executive Airport on Saturday. The two people aboard the plane died.— NBC 6 South Florida (@nbc6) 1 грудня 2018 р.
Details: https://t.co/8JnhABawTM pic.twitter.com/oxXyifUNKK
Developments on plane crash in Fort Lauderdale— Andrew Dymburt (@DymburtNews) 1 грудня 2018 р.
- 2 dead (passenger & pilot)
- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport
- Building was a therapy center for children with autism
- 1 teacher was hurt getting children out but is ok
- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40
Інцидент стався в суботу в другій половині дня. Літак врізався в будівлю незабаром після того, як літак злетів з аеропорту Форт-Лодердейл.
#BREAKING - small plane crashes into warehouse after takeoff from Fort Lauderdale Executive Airport - 2 on board dead @CBS12 pic.twitter.com/XZhLOTH7Xe— PaulCBS12 (@PaulCBS12) 1 грудня 2018 р.
До розслідування інциденту підключилася Федеральна авіаційна адміністрація та Національна рада з безпеки транспорту США.