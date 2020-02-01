Українка розповіла, як ставляться вчителі в Європі до заборони гаджетів в школах



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В Європі така практика існує вже давно

В Україні збираються заборонити школярам користуватися мобільними телефонами. Така норма міститься в законопроєкті № 2792, який вже зареєстрований у Верховній Раді. Причому заборона стосується не тільки телефонів, а й усіх пристроїв, які підключаються до інтернету – планшетів, плеєрів, електронних книжок тощо. Якщо проєкт ухвалять, вчителі у школах зможуть законно забирати гаджети під час уроку.

В Україні думки щодо цього розділилися. А от у Європі подібна практика існує давно.

Українка Ірина Федосенко живе з родиною у Польщі. І в школі, куди ходить її дочка, телефони заборонені, розповідає вона.

«Мобільний лежить у наплічнику, та скористатися ним дочка може тільки після уроків. Ефект позитивний: дитина концентрується на уроках, на перервах – живе спілкування. Водночас я знаю, що у мене є з дитиною зв’язок», – говорить Ірина Федосенко.

Подібні обмеження на гаджети в школах є в інших країнах – у Франції, Греції, деяких штатах США, Таджикистані.

Так, у Франції з минулого року учням початкової та середньої школи заборонили приносити будь-які гаджети з підключенням до інтернету. До списку потрапили не тільки смартфони, але й планшети з розумними годинниками.

Заборону планують ввести в Німеччині. Поки вона діє тільки в Баварії, де обмеження поширюється і на ноутбуки, якщо вони не потрібні для навчання.

У Великій Британії школи самостійно вирішують, чи забороняти використання гаджетів. У деяких навчальних закладах смартфон не дозволяють приносити навіть вимкненим, а в інших школярі можуть читати підручники з екрану гаджета.

У США все залежить від законодавства штату. Наприклад, у Массачусетсі рішення ухвалює керівництво школи, а у Нью-Йорку – місцева влада.

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Джерело Itsider.