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    Адвокат Трампа просив помічника Зеленського не звільняти мера Києва, - The New York Times

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    Мер Києва Віталій Кличко і особистий адвокат президента США Руді Джуліані - Адвокат Трампа просив помічника Зеленського не звільняти мера Києва, - The New York Times
    Мер Києва Віталій Кличко і особистий адвокат президента США Руді Джуліані
    Фото: European Pressphoto Agency

    Джуліані зустрічався з Єрмаком 2 серпня у Мадриді

    Особистий адвокат президента США Руді Джуліані під час зустрічі з радником українського президента Андрієм Єрмаком просив не звільняти мера Києва Віталія Кличка.

    Про це повідомляє американське видання The New York Times.

    Як повідомляється, у розмові з журналістами NYT Джуліані підтвердив, що під час зустрічі з Єрмаком у серпні минулого року в Мадриді він обговорював ситуацію зі звільненням Кличка з посади мера Києва.

    «Я сказав йому: «Я не знаю, я не в курсі подій, але, мені здається, він - один з хороших хлопців«. І виступаючи як особистий друг, а не представник влади або тому подібне», - розповів адвокат Трампа.

    Джуліані наголосив, що прохання залишити Кличка на посаді було його особистою думкою, а не думкою адміністрації американського президента.

    «Я висловив свою думку, а не думку уряду, ґрунтуючись на особистих стосунках», - додав він.

    У виданні зазначають, що Єрмак також визнав, що обговорював з адвокатом президента США майбутнє Кличка.

    За його словами, він сказав Джуліані, що він давно знає Кличка і що він користується підтримкою киян.

    «Джуліані запитав, яка у мене думка про мера Кличка. Він одразу ж наголосив, що я не повинен розглядати його питання як спробу впливу на мене. Це був кінець нашої розмови про Кличка. Я відкидаю будь-які припущення, що Джуліані намагався вплинути на мене», - розповів Єрмак.

    Нагадаємо, минулого року в Офіс президента передали подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Кабінет міністрів також підтримав рішення про звільнення мера Києва. Однак Кличко досі залишається на посаді.

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