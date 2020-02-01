У США підтвердили восьмий випадок зараження коронавірусом



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Новий випадок захворювання зафіксували в Массачусетсі

У Сполучених Штатах Америки підтвердили восьмий випадок захворювання китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Про це повідомляється на сайті департаменту громадської охорони здоров'я штату Массачусетс.

За даними американського відомства, захворювання пневмонією, викликаною китайським коронавірусом, було підтверджене у 20-річного жителя Бостону, які нещодавно повернувся з Уханя.

«Результати проведених аналізів були позитивними, про що центр з контролю і профілактики захворювань США повідомив департамент громадської охорони здоров'я штату і комісію громадської охорони здоров'я Бостона в п'ятницю ввечері», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хворого було ізольовано відразу ж після того, як він звернувся за медичною допомогою.

Чоловік перебуватиме в ізоляції, поки не буде визнаний здоровим.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».