Трамп розкритикував рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня
Британія теж має намір вивести більшість військових із Афганістану
На думку Трампа, 11 вересня має залишитися «днем роздумів і пам’яті на честь тих великих душ, які ми втратили».
«Вихід із Афганістану – це чудова та позитивна річ. Я планував піти 1 травня, й ми маємо триматися якомога ближче до цього графіку», – заявив Трамп.
14 квітня президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що починає виведення військ із Афганістану.
Британія теж має намір вивести більшість військових із Афганістану.
Американські війська ввели в Афганістан у 2001 році за часів президентства Джорджа Буша-молодшого. Таке рішення було прийнято після терактів 11 вересня, в організації яких звинуватили терористичну організацію Талібан.