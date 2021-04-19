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    Трамп розкритикував рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня

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    Трамп розкритикував рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня - Трамп розкритикував рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня
    Трамп розкритикував рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня

    Британія теж має намір вивести більшість військових із Афганістану

    Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував рішення глави Білого дому Джо Байдена вивести американські війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Про це повідомляє Newsmax.

    На думку Трампа, 11 вересня має залишитися «днем роздумів і пам’яті на честь тих великих душ, які ми втратили».

    «Вихід із Афганістану – це чудова та позитивна річ. Я планував піти 1 травня, й ми маємо триматися якомога ближче до цього графіку», – заявив Трамп.

    14 квітня президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що починає виведення військ із Афганістану.

    Британія теж має намір вивести більшість військових із Афганістану.

    Американські війська ввели в Афганістан у 2001 році за часів президентства Джорджа Буша-молодшого. Таке рішення було прийнято після терактів 11 вересня, в організації яких звинуватили терористичну організацію Талібан.

    Теги: США Афганістан президент
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