Трамп розкритикував рішення Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня

Британія теж має намір вивести більшість військових із Афганістану

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував рішення глави Білого дому Джо Байдена вивести американські війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Про це повідомляє Newsmax.

На думку Трампа, 11 вересня має залишитися «днем роздумів і пам’яті на честь тих великих душ, які ми втратили».

«Вихід із Афганістану – це чудова та позитивна річ. Я планував піти 1 травня, й ми маємо триматися якомога ближче до цього графіку», – заявив Трамп.

14 квітня президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що починає виведення військ із Афганістану.

Британія теж має намір вивести більшість військових із Афганістану.

Американські війська ввели в Афганістан у 2001 році за часів президентства Джорджа Буша-молодшого. Таке рішення було прийнято після терактів 11 вересня, в організації яких звинуватили терористичну організацію Талібан.