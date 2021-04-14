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    Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану

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    Наразі угруповання американських військ в Афганістані налічує близько 2 тис. осіб - Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану
    Наразі угруповання американських військ в Афганістані налічує близько 2 тис. осіб
    Фото: з відкритих джерел

    Виведення контингенту має завершитися до 11 вересня 2021 року - 20-ї річниці терористичної атаки на США

    Президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни.

    Про це очільник держави заявив під час пресконференції.

    «Прийшов час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Пора вже повернути наші війська додому», - сказав Байден.

    Дипломатична угода, укладена між урядом США і Талібаном за часів попередника Байдена Дональда Трампа передбачає виведення американських військ з країни до 1 травня 2021 року. Втім, за словами Байдена, виведення контингенту почнеться в цейдень і триватиме до 11 вересня 2021 року - 20-ї річниці терористичної атаки на США.

    Наразі угруповання американських військ в Афганістані налічує близько 2 тис. осіб.

    Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

    Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою« з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

    Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.

    Теги: США Джозеф Байден Афганістан Талібан
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