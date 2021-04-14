Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану

Виведення контингенту має завершитися до 11 вересня 2021 року - 20-ї річниці терористичної атаки на США

Президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни.

Про це очільник держави заявив під час пресконференції.

«Прийшов час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Пора вже повернути наші війська додому», - сказав Байден.

Дипломатична угода, укладена між урядом США і Талібаном за часів попередника Байдена Дональда Трампа передбачає виведення американських військ з країни до 1 травня 2021 року. Втім, за словами Байдена, виведення контингенту почнеться в цейдень і триватиме до 11 вересня 2021 року - 20-ї річниці терористичної атаки на США.

Наразі угруповання американських військ в Афганістані налічує близько 2 тис. осіб.

Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою« з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.