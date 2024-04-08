У США під час польоту в літака Boeing відпала кришка двигуна (відео)

На момент інциденту судно встигло піднятися на висоту 3140 метрів над землею

Кришка від двигуна повітряного судна випала і зачепила закрилок невдовзі після того, як літак вилетів із Денвера

У літака Boeing 737-800 американської авіакомпанії Southwest Airlines відпала кришка двигуна невдовзі після зльоту з міста Денвер, штат Колорадо. Про це повідомляє Sky News.

Кришка від двигуна повітряного судна випала і зачепила закрилок невдовзі після того, як літак вилетів із Денвера у неділю.

На момент інциденту на борту літака Boeing перебували близько 135 пасажирів та шестеро членів екіпажу, а судно встигло піднятися на висоту 3140 метрів над землею.

Читайте також: Boeing планує рекордно збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака

За 25 хвилин після початку польоту у зв’язку з інцидентом літак повернувся до аеропорту, а пасажири бехпечно дісталися міста Г’юстон у штаті Техас іншим рейсом, із запізненням приблизно чотири години.

У Федеральній авіаційній адміністрації (FAA) США поінформували, що внаслідок інциденту із літаком Boeing ніхто не постраждав.

В авіакомпанії Southwest Airlines перепросили за незручності та заявили, що наразі групи техобслуговування перевіряють літак. Водночас там не розкрили інформацію щодо того, коли двигун літака востаннє проходив техобслуговування.

Зазначається, що нещодавно було повідомлено про кілька проблем із двигуном суден Boeing 737-800, що належать Southwest Airlines, і що це був другий інцидент менш ніж за тиждень. Так, три дні тому один із літаків перервав зліт із Техасу через займання двигуна, рейс був раптово скасований.

Як повідомлялося раніше, глава американської авіабудівної корпорації Boeing Дейв Келхун заявив, що компанія зобов'язана визнати наявність технічних проблем у лайнерів 737 Max 9 після того, як один із них втратив люк аварійного виходу безпосередньо під час польоту. Як пише Bloomberg, з посиланням на його слова, розслідування обставин події відбуватиметься «зі стовідсотковою прозорістю».

Інцидент із лайнером Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines стався в ніч проти 6 січня. Незабаром після зльоту літака випала секція фюзеляжу на висоті майже п'яти кілометрів, екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку. Через кілька днів шкільний вчитель знайшов двері лайнера, що відірвалася, на задньому дворі свого будинку в штаті Орегон.

До слова, літак авіакомпанії Ryanair, який летів з італійського Тревізо, здійснив один із найкоротших для Boeing 737 рейсів у 7 км. «Подорож» була між двома аеропортами румунського Бухареста. Про це повідомляє авіаційна спільнота Aeronews. Незапланований переліт пов'язаний з тим, що в основному аеропорті Бухареста Отопені на 30 хвилин закрили смугу через прибирання снігу. Відтак літак сів у старому аеропорті румунської столиці Беняса.